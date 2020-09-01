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Вторник, 1 сентября 2020, 11:15 мск

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Роспотребнадзор открыл коронавирусную горячую линию для родителей школьников

В Свердловской области открылась горячая линия Роспотребнадзора по профилактике распространения Covid-19 в школах и детских садах. С 1 по 4 сентября родители и педагоги смогут задать вопросы о том, какие санитарные требования предъявляются к образовательным учреждениям, как их выполнять, и что нужно делать, чтобы уберечь детей от инфекции. Эпидемиологи и санитарные врачи готовы дать разъяснения и рекомендации в частных ситуациях.

Телефоны горячей линии работают с 8:30 до 17:00. Обратиться с вопросами можно по следующим номерам:

  • Свердловское управление Роспотребнадзора и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» (343) 362-86-16; (343) 362-87-14;
  • Центральный Екатеринбургский территориальный отдел (343) 350-21-64;
  • Северный Екатеринбургский территориальный отдел (343) 307-44-66;
  • Южный Екатеринбургский территориальный отдел (343) 210-48-35;
  • Алапаевский филиал (34346) 3-18-66;
  • Асбестовский филиал 8-902-26-030-13;
  • Ирбитский филиал (34355) 63602;
  • Каменск-Уральский филиал (3439) 36-43-84;
  • Качканарский филиал (34343) 2-53-00;
  • Красноуфимский филиал (34394) 2-43-03;
  • Нижнетагильский филиал 8-912-642-06-23;
  • Первоуральский филиал 8-800-222-45-60;
  • Североуральский филиал (34380) 2-34-56;
  • Серовский филиал 8-952-734-02-10;
  • Талицкий филиал (34371) 2-85-22.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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