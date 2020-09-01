От коронавируса скончались еще четверо свердловчан

В Свердловской области зафиксировано 117 новых случаев коронавирусной инфекции. От этого заболевания за последние сутки скончались четыре человека, сообщает информационный центр по мониторингу ситуации. Таким образом, на сегодняшний день вирус обнаружили всего у 25 432 человек, скончались 454 жителя области.

За сутки в России подтвержденных случаев коронавируса – 4 729 в 84 регионах, более четверти из них это бессимптомные пациенты. Заболевших за последний день не было в Ненецком автономном округе. Шесть регионов попали в число тех, где темпы прироста минимальны: Псковская область, Смоленская область – 0,1%, Москва, Республика Тыва, Московская область, Чеченская Республика 0,2%.

Екатеринбург, Людмила Прокофьева

Екатеринбург. Другие новости 01.09.20

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