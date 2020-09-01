ПАО «Т Плюс» консолидирует активы в Свердловской области. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе общества, совет директоров принял решение о присоединении к энергохолдингу ООО «Свердловская теплоснабжающая компания» и АО «Региональные тепловые сети». Все работники вышеуказанных предприятий продолжат работу в объединенной структуре.

Отметим, что «Свердловская теплоснабжающая компания» обеспечивает транспорт тепла в Первоуральске, «Региональные тепловые сети» – в Лесном. Обе компании являются дочерними обществами ПАО «Т Плюс». Консолидация необходима для успешной реализации масштабной инвестиционной программы, намеченной Т Плюс в обоих городах.

В рамках действующего концессионного соглашения компания намерена вложить в развитие теплоснабжения Лесного более 0,5 млрд рублей. Подобное соглашение планируется заключить и для Первоуральска. Более половины средств в обоих случаях будет вложено в модернизацию наиболее изношенной муниципальной инфраструктуры. Это позволит снизить аварийность в теплосетях и повысить качество теплоснабжения для большей части горожан. Объединение несет ряд преимуществ для региона и городов – рост инвестиций, внедрение единых стандартов качества, повышение управляемости теплоснабжения за счет интеграции тепловых сетей и источников.

Процесс присоединения ООО «Свердловская теплоснабжающая компания» и АО «Региональные тепловые сети» планируется завершить к 1 марта 2021 года.

Екатеринбург, Елена Васильева

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