Завтра на Урале снова испортится погода

Предупреждение о неблагоприятных погодных явлениях получили уральцы от управления МЧС по Свердловской области.
В смс-рассылке сообщается о том, что 2 сентября в регионе местами пройдут сильные дожди. Также ожидаются грозы с порывами ветра до 20 метров в секунду. В управлении МЧС просят граждан проявлять бдительность и в случае неприятностей звонить по телефону 101 или 112.
Напомним, что недельный прогноз обещает возвращение 20-тиградусных температур и солнца на Урал к выходным.
Екатеринбург, Елена Васильева
Екатеринбург. Другие новости 01.09.20
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