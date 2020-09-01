Завтра на Урале снова испортится погода

Предупреждение о неблагоприятных погодных явлениях получили уральцы от управления МЧС по Свердловской области.

В смс-рассылке сообщается о том, что 2 сентября в регионе местами пройдут сильные дожди. Также ожидаются грозы с порывами ветра до 20 метров в секунду. В управлении МЧС просят граждан проявлять бдительность и в случае неприятностей звонить по телефону 101 или 112.

Напомним, что недельный прогноз обещает возвращение 20-тиградусных температур и солнца на Урал к выходным.

Екатеринбург, Елена Васильева

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