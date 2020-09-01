В Кировграде открылась современная детская поликлиника (ФОТО)

В Кировграде сегодня открылась новая детская поликлиника, построенная по современным медицинским стандартам. Здесь есть фильтр-боксы для неотложной помощи, педиатрическое отделение, кабинеты массажа, грязе- и теплолечения и многое другое. Строительство и оснащение поликлиники, которое велось при содействии УГМК, стоило 269 миллионов рублей.

Здание детской поликлиники разместилось на территории больничного городка Кировграда. По современным стандартам здесь изначально реализована концепция «бережливая поликлиника», которая делает посещение врача удобным, а главное – безопасным. В поликлинике – открытая регистратура, а навигация пациентов осуществляется с помощью электронной очереди. Есть тамбур с теплой и закрытой колясочной, а также учтены все требования для посещения маломобильных групп детского населения. Отдельно выделен пункт для приема и выдачи детского питания, минуя поток пациентов.

Что касается организации медицинских приемов, они будут вестись в соответствующих отделениях. За смену поликлиника может принять до 150 детей. Для оказания неотложной помощи в больнице есть специальные фильтр-боксы. Педиатрическое отделение рассчитано на 5 участков, отдельно работает консультативно-диагностическое отделение. Для реабилитации детей открыли и отделение восстановительного лечения, где есть помещение для спелеотерапии (лечение солевыми аэрозолями), кабинеты электро-, свето-, тепло-, грязелечения и массажа. Кроме того, в поликлинике будут уделять внимание проблемам медико-психологической социальной помощи подросткам, вновь организован «кабинет охраны детского зрения», а в «здоровой зоне» – современный прививочный кабинет.

Строительство поликлиники в Кировграде и ее оснащения обошлось в 269 миллионов рублей. В открытии сегодня приняли участие министр здравоохранения Свердловской области Андрей Карлов, коммерческий директор УГМК Игорь Кудряшкин, глава Кировградского городского округа Александр Оськин, председатель думы городского округа Владимир Багин, главврач Кировградской центральной городской больницы Лариса Борисенко.

Министр Андрей Карлов, который сам является врачом-педиатром, дал высокую оценку новой поликлинике: «Здесь созданы все условия для того, чтобы можно было получить медицинскую помощь, не обращаясь в областной центр».

А глава Кировградского городского округа Александр Оськин отметил, что важную роль на начальном этапе строительства сыграла Уральская горно-металлургическая компания, потому что проектирование и проведение государственной экспертизы осуществлялось на средства «Уралэлектромеди» (входит в комплекс УГМК), а также непосредственно ОАО «УГМК».

Коммерческий директор УГМК Игорь Кудряшкин во время открытия поликлиники вручил главному врачу ЦГБ Кировграда Ларисе Борисенко ключи от нового автомобиля скорой. Машина укомплектована всем необходимым оборудованием для перевозки и оказания первичной медицинской помощи.

Кировград, Анастасия Истомина

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