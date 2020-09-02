В Екатеринбурге погибла пенсионерка, неожиданно выбежавшая на дорогу (ФОТО)

Пожилая женщина погибла в ДТП на улице Таганской в Екатеринбурге.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГИБДД, 73-летняя женщина выбежала на дорогу вчера в 21:10 в неположенном месте у дома № 75, где ее сбил 27-летний водитель «Хендэ Солярис», ехавший по улице Таганской в сторону Фрезеровщиков. Пенсионерка погибла на месте.

Водитель пояснил, что ехал по левой полосе автодороги. Неожиданно из-за грузовика, припаркованного слева, выбежала пожилая женщина, он применил экстренное торможение, но наезда избежать не удалось.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Екатеринбург. Другие новости 02.09.20

2 сентября в Свердловской области ожидаются следующие события. / Новую школу в Академическом оценил полпред президента (ФОТО, ВИДЕО). / Уральская ночь музыки пройдет 18 сентября. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»