В Свердловской области за сутки от коронавируса умерло больше человек, чем выздоровело

В Свердловской области за последние сутки коронавирус диагностировали у 115 человек – этот показатель продолжает плавно снижаться. Но вместе с тем резко упало число пациентов, выписанных из больниц.

В информационном центре по мониторингу сообщили всего о пятерых выздоровевших. Это практически антирекорд – такие низкие цифры в статистике выздоровевших в регионе были только в апреле, когда и заболевших было несколько сотен человек, включая бессимптомных.

За последние сутки скончались шесть жителей Свердловской области. Всего от коронавируса в регионе умерли 460 человек. Общее число заболевших – 25 547 человек.

Добавлено. После выхода публикации свои данные предоставил региональный оперштаб. В их статистику попали 50 выздоровевших. «Новый День» запросил разъяснения, ответа пока не последовало.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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