Пенсионерка через суд вернула деньги за навязанные ей ловушки для тараканов

Мировой суд с участием представителя управления Роспотребнадзора защитил права пожилой женщины, которой навязали ненужные товары на общую сумму 27 300 рублей.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе областного управления Роспотребнадзора, продавец пришел прямо в дом к пожилой женщине и навязал ей комплект цифрового оборудования Selenga стоимостью 15 600 рублей и три инсектицидные ловушки Eurogard на сумму 11 700 рублей. Со слов продавца, телевизор пенсионерки не мог работать без предлагаемой приставки. А работе самой приставки и другой бытовой техники угрожали мухи и тараканы, которых в квартире пенсионерки хоть и не было, но они «в любой момент могли появиться». Для своевременной ловли и уничтожения насекомых женщина, как ее уверил гость, должна была обязательно приобрести суперсредство – инсектицидные ловушки Eurogard, что она и сделала.

После того как пенсионерка поделилась новостью со своей дочерью, оказалось, что телевизор работает и без купленной приставки, а чудо-средство от мух и тараканов можно приобрести в ближайшем магазине по цене 75 руб. за упаковку, в которую входит 6 штук ловушек. Таким образом, пожилой женщине был навязан ненужный товар на общую сумму 27 300 руб.

Когда женщина поняла, что навязанные товары ей не нужны, она потребовала от продавца ИП Любимцева вернуть ей деньги, однако он отказался. Тогда она подала на бизнесмена в суд, требуя вернуть деньги, компенсировать моральный вред и взыскать неустойку. Мировой судья Железнодорожного райсуда привлек к участию в процессе специалиста Роспотребнадзора, который представил суду заключение о правомерности требований истицы, а также указал на допущенные продавцом нарушения прав потребителя. С учетом заключения, данного специалистом ведомства, суд взыскал с продавца стоимость навязанного товара, неустойку, компенсацию морального вреда и штраф, всего на сумму 56 644 рубля 50 копеек.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Екатеринбург. Другие новости 02.09.20

Свердловские «пенсионеры» выбрали руководителя спустя два года бездействия. / Дениса Гауэрта оштрафовали за отсутствие маски на пикете, который запрещено проводить в маске. / В Екатеринбурге погибла пенсионерка, неожиданно выбежавшая на дорогу (ФОТО). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»