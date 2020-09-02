Семьи, не получившие выплаты на детей, будут искать с полицией

Заместитель управляющего отделением Пенсионного фонда РФ по Свердловской области Ольга Шубина заявила, что 99,6% семей в регионе уже получили ежемесячные выплаты в размере 5 тысяч рублей.

«Ежемесячная выплата за апрель, май, июнь в размере 5 тысяч рублей полагалась семьям с детьми до трех лет. В нашей области такую выплату получили порядка 160 тысяч детей. Единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей в нашей области получили порядка 720 тысяч детей от 3 до 16 лет», – говорит Ольга Шубина. Это около 99,4% от общего числа семей области.

Екатеринбург стал лидером по числу не обратившихся за компенсацией семей – просто потому, что это самый большой город области, поясняют в пенсионном фонде. В ответ на вопрос корреспондента «Нового Дня», как ищут тех, кто не получил выплату, Ольга Шубина ответила, что поиск ведется по телефону и другими возможными способами: «Мы разыскиваем, обзванивая мам, если у нас есть номер телефона, с просьбой прийти подать заявление в пенсионный фонд, либо через органы МВД, потому что имеем только адреса, либо идем на крайние меры – объезжаем адреса и развозим в почтовые ящики уведомления».

Она отметила, что обратиться за всеми выплатами в пенсионный фонд напрямую или через портал госуслуг необходимо до 30 сентября, если семьи еще не сделали этого.

Тем родителям, которые не проживают с детьми, или же родителям – должникам по алиментам выплаты не полагаются, тем не менее, 72 человека получили эти деньги, не проживая с ребенком в одной семье. Получить эти деньги «законному» родителю теперь можно только через суд, уточнила Шубина.

Екатеринбург, Анна Темрук

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