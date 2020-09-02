В Екатеринбурге первоклассник выпал из окна школы-интерната

В Екатеринбурге ученик первого класса школы-интерната для детей с ЗРП выпал из окна кабинета на третьем этаже. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области, ЧП случилось в ГБОУ Свердловской области «Екатеринбургская школа № 9», на уроке музыки.

Урок проходил в актовом зале, перед уроком учитель открыла окно для проветривания. Один из учеников, мальчик 2013 года рождения с ограниченными возможностями здоровья, сидел рядом с преподавателем. После урока учительница выстраивала детей в колонну, отойдя к ним, в этот момент ребенок выпал из окна.

Для мальчика все закончилось, вероятно, благополучно, несмотря на такое падение, видимых повреждений на нем не обнаружено, но его госпитализировали, чтобы провести обследование. Прокуратура разбирается в степени вины сотрудников школы, в том числе проверяет, могло ли быть открытым окно во время урока.

Екатеринбург, Людмила Прокофьева

Екатеринбург. Другие новости 02.09.20

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