Высокинский возобновил ярмарки на площади 1905 года

В Екатеринбурге возобновляются осенние сельскохозяйственные ярмарки на площади 1905 года.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии, ближайшая ярмарка пройдет в следующие выходные, 12 и 13 сентября. Парковка на площади будет частично закрыта с 23:00 пятницы, 11 сентября, до 21:00 воскресенья, 13 сентября. Гости ярмарки смогут припарковаться на улицах Урицкого и Володарского или в паркинге ближайшего ТЦ.

На ярмарке будут продаваться сельскохозяйственная продукция и продовольственные товары по доступным ценам, а также посадочный материал от садоводов Свердловской области и из ведущих питомников Уральского региона.

Отметим, ярмарка будет проходить с 08:00 до 18:00 каждые выходные вплоть до середины ноября.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Екатеринбург. Другие новости 03.09.20

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