На фасаде выставочника в Екатеринбурге появился красно-белый флаг (ФОТО)

Уральцы обратили внимание на подсветку на фасаде выставочника «Екатеринбург-Экспо». В редакцию «Нового Дня» читатели прислали снимок, на котором запечатлены белые и красные полосы. «Кажется, в администрации «Экспо» кто-то поддерживает протестующих в Белоруссии», – сообщил читатель агентства Михаил.

Напомним, символом протестов в соседней стране стал бело-красно-белый флаг, созданный после Февральской революции архитектором Клавдием Дуж-Душевским. Стяг считается официальным флагом Белорусской народной республики, полотно также было официальным в Беларуси с 1991 по 1995 годы включительно.

Отметим, что, вероятно, акция в Екатеринбурге не связана с происходящим в Белоруссии. Как сообщили накануне в департаменте информполитики Свердловской области, подсветку должны были включить в цветах ленты медали СССР «За Победу над Японией» – красный-желтый-белый – в рамках всероссийской акции «Свет мира». Однако одна из полос, по всей видимости, была недостаточно яркой.

Фото со страницы акции «Дальневосточная победа» на сайте культура.рф

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 03.09.20

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