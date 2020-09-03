В Свердловскую область придут первые осенние заморозки

Резкое похолодание, которое принес арктический циклон, задержится в Свердловской области еще на несколько дней.

По данным метеорологов, в ночь на 4 сентября в горных и низменных районах ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы до -2. Ночная температура по области будет колебаться от +1 до +6, а днем потеплеет до 11-16 градусов выше нуля. Дождя при этом не будет.

Но уже в выходные погода начнет улучшаться. В субботу, 5 сентября, ночью будет +5…+7 градусов, а днем столбик термометра поднимется до +17 ºС.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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