Шесть свердловчан умерли от коронавируса за сутки

В Свердловской области за сутки коронавирус подтвердили у 121 человека – это несколько выше, чем последние три дня, но не отличается от средней статистики за две недели. Число заразившихся за весь период пандемии достигло 25 668 человек.

Как сообщили в информационном центре по мониторингу, за сутки от болезни скончались шесть человек, всего коронавирус унес жизни 466 человек. За последний день выписано из больниц 102 человека.



Екатеринбург, Людмила Прокофьева



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