В Екатеринбурге на женщину упал столб из-за сильного ветра

Штормовой ветер, который накануне пронесся по Екатеринбургу, повалил 25 деревьев и опрокинул две автобусных остановки, повреждены 11 автомобилей. Известно как минимум об одной пострадавшей в результате разгула стихии. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области, на женщину упал столб связи. Она была доставлена в больницу.

Максимальные порывы ветра до 20 метров в секунду были зафиксированы не только в Екатеринбурге, но и в Невьянске и Богдановиче. В Карпинске и Таборах за 12 часов выпало 22 мм осадков (примерно половина месячной нормы).

Из-за непогоды в поселке Калиново (Невьянский округ) и на отдельных улицах в селах Байны и Коменки (округ Богдановича) произошло точечное отключение электроэнергии. Сейчас электроснабжение восстановлено. Последствия стихии в свердловских городах устраняли коммунальные службы. На сегодня неблагоприятных погодных явлений не прогнозируется, сообщили в пресс-службе МЧС.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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