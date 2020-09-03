Гостей премии Татищева и де Геннина накормят сырами, семгой и пирожками

Администрация Екатеринбурга начала подготовку к вручению премии Татищева и де Геннина, на сайте госзакупок появился аукцион по проведению торжества. Планируется, что мероприятие пройдет в офлайн-режиме, в закрытом помещении, в зале, способном вместить 150 человек. Организаторы за свою работу получат до 629 тысяч рублей, требуемые услуги: сценарий праздника, постановка номеров, оформление помещений, демонстрация роликов, фото-видеосъемка, изготовление дипломов лауреатов и проведение фуршета на 150 человек.

Угощать гостей будут холодными закусками, десертами и выпечкой. Подадут рулетики из блинчиков с мягким сыром и слабосоленой семгой, нарезанные колечками, мини-профитроли с творожной пастой, канапе из лосося с манго, мягкий сыр c плесневой корочкой с ягодами, ростбиф с болгарским перчиком, сырные шарики с фундуком, со вкусом трех сыров, канапе из форели со свежим огурчиком, пирожки с курагой, яблоками, мясом. В числе десертов – корзиночки из шоколадной глазури, заправленные сливочным кремом и украшенные белой глазурью и кофейными зернами, фруктово-ореховые корзиночки, мини-кексы, пирожные, фруктово-ягодные роллы, шоколадное суфле. Из напитков в ТЗ указаны только безалкогольные соки, минвода, чай, кофе.

Премия Татищева и де Геннина вручается с 1998 года за работы, внесшие значительный вклад в социально-экономическое развитие города. Премия присуждается в четырех номинациях: «Экономика и развитие городского хозяйства», «Наука, техника, охрана окружающей среды и медицина», «Образование, культура и искусство» и «Архитектура и строительство». Награждение пройдет в ноябре.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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