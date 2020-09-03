Первоуральская больница заплатит 2 миллиона родственникам женщины, которая умерла от аппендицита

Свердловский облсуд пересмотрел решение о компенсации родственникам Екатерины Ямщиковой, которая погибла из-за недиагностированного аппендицита. Первая инстанция за смерть пациентки присудила 70 тысяч рублей. В апелляции сумма выросла до 2,1 млн: по 300 тысяч маме и папе погибшей, по 500 тысяч ее мужу и двум сыновьям. Об этом на фейсбуке сообщила юрист Юлия Федотова, представляющая интересы родственников женщины.

29-летняя Екатерина Ямщикова скончалась в марте прошлого года. 12 марта она проснулась от боли в животе, таблетки не помогали, вызвали скорую. Фельдшер скорой заподозрила аппендицит, но хирург больницы Первоуральска Татьяна Барвиюк отправила женщину лечиться в гинекологию. Через семь дней Екатерина умерла, вскрытие показало, что у нее был острый аппендицит с генерализованным перитонитом. И только на днях было возбуждено уголовное дело по статье 125 УК РФ «Оставление в опасности».

Екатеринбург, Людмила Прокофьева

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