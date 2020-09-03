Новая школа Академического получила в подарок огромную библиотеку

Новая школа № 79 в Академическом, которая открылась 1 сентября, получила в подарок от основателя ГК «РЕНОВА» Виктора Вексельберга библиотеку художественной литературы. Помимо книг по школьной программе в ней есть произведения, популярные у детей. В торжественной обстановке школе вручили сертификат с пожеланиями Вексельберга ученикам.

«Желаю вам подружиться с книгой, научиться беречь и преумножать те знания, которые она дает, а со временем обогатить эту библиотеку своими творениями», – под такими словами на подарочном сертификате стоит подпись Виктора Феликсовича.

Передавая памятный подарок, Николай Зуев, генеральный директор АО «Специализированный застройщик «РСГ-Академическое» (входит в ГК «КОРТРОС», один из активов ГК «РЕНОВА») отметил, что такая библиотека вручается каждой новой школе района, и пожелал успехов ученикам.

Библиотечный фонд богатый, книг много. Директор МБОУ СОШ № 79 Елена Камышанова отметила, что на их разгрузку потребовалось несколько дней. «Мы очень горды тем, что наша школа построена именно в районе Академический. Наши партнеры поддерживают и сопровождают нас. Тот фонд художественной литературы, который нам сегодня преподнесли в дар, это огромный подарок, потому что 1 сентября мы начали с полной библиотекой, которая укомплектована чудесными книгами. До этого у нас были только учебники, и мы бы только со временем смогли пополнить фонд художественной литературы. Теперь дети смогут пользоваться библиотекой, книги подарены для деток с 1 по 11 классы, и не только та художественная литература, которая нужна на уроках, но и другие книги, такие как «Гарри Поттер», «Властелин колец», все, что деткам интересно», – прокомментировала Елена Камышанова.

Сейчас в будущем восьмом районе города кроме школы № 79 работают школы № 16, 19, 23, строится школа в квартале «Десятый». Дети получают качественное образование, высокий уровень которого подтверждается рейтингами. Так, школа № 16, первая, построенная в Академическом, в этом году попала топ-20 школ УрФО по числу выпускников, поступивших в ведущие вузы страны.

Отметим, все школы и детсады в этом районе объединены в единый социально-педагогический комплекс: педагоги разрабатывают проекты мероприятий, которые будут полезны и интересны детям, их курируют ученые РАН, родительские комитеты.

Екатеринбург, Людмила Прокофьева

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