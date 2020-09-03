В Свердловской области участились ДТП с участием лосей и других животных

С начала года в Свердловской области в результате 16 аварий с участием крупных животных погибли четыре человека, еще 22 получили травмы. По данным госавтоинспекторов, в этом сезоне ДТП с участием зверей стало значительно больше, чем годом ранее.

Последняя такая авария произошла накануне вечером. В Белоярском районе на трассе Екатеринбург – Шадринск – Курган 48-летний водитель на автомобиле Nissan X-Trail сбил лося, который неожиданно вышел на проезжую часть перед близко движущимся автомобилем. По данным пресс-службы УГИБДД по Свердловской области, травмы получил сам водитель, а также пассажиры – 63-летняя женщина и 23-летний мужчина. Они госпитализированы в учреждения Екатеринбурга.

В Госавтоинспекции сообщили, что в этом году выросло число погибших и пострадавших людей в результате наездов на крупных животных.

«В шестнадцати таких ДТП погибли 4 человека и еще 22 получили травмы. В сравнении с прошлым годом все три показателя выросли – на 167, 100 и 175%, соответственно» – сообщает управление ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.

Инспекторы советуют водителям быть внимательными, особенно в зоне, где есть знаки «Дикие животные», вне населенных пунктов включать дальний свет фар.

«В темное время суток животных выдают глаза, которые отражают свет фар, поэтому заметив на дороге или у обочины белые или красные точки, водителю необходимо сразу снижать скорость. Увидев на дороге зверя, не стоит пытаться испугать его звуком клаксона и фарами, так как реакция животного может быть непредсказуемой, поэтому необходимо максимально снизить скорость вплоть до остановки транспортного средства», – инструктируют в ГИБДД.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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