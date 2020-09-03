В Екатеринбурге открылась кафедра «Телевидение и новые медиа»

Сегодня в Государственной телевизионной и радиовещательной компании «Урал» состоялось долгожданное открытие новой кафедры.

Как сообщает РИА «Новый День», ГТРК «Урал» совместно Уральским федеральным университетом начинает реализацию проекта «Телевидение и новые медиа». Смысл его в том, чтобы развивать в студентах самые современные, востребованные и актуальные на рынке СМИ компетенции.

Кураторы перспективного проекта ректор УрФУ Виктор Кокшаров и директор ГТРК «Урал» Ирина Щукина.

«Сегодня мы – ГТРК «Урал» и Уральский федеральный университет – открыли долгожданную, лицензированную кафедру «Телевидение и новые медиа». Отличительная черта данного проекта – вовлечение студентов с самого первого дня в работу телевидения. На базе ГТРК их обучат все свои идеи и мысли воплощать в жизнь в виде современного и востребованного видеоконтента», – рассказала РИА «Новый День» директор ГТРК «Урал» Ирина Щукина.

Пробовать свои силы на новой кафедре с текущего учебного года будут 27 студентов факультета журналистики УрФУ. Им сегодня уже прочитали вводную лекцию об истории ведущего телеканала региона и дали первое задание – подготовить репортаж о первом дне учебы.

Екатеринбург, Елена Васильева

Екатеринбург. Другие новости 03.09.20

В Свердловской области впервые пройдет чемпионат по школьному биатлону (ФОТО). / На прощании с Владиславом Крапивиным спели гимн «Каравеллы» (ФОТО, ВИДЕО). / К мемориалу «Черный тюльпан» возложили цветы в память о жертвах терроризма (ФОТО). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»