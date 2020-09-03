В Свердловской области впервые пройдет чемпионат по школьному биатлону (ФОТО)

На Среднем Урале запустили необычный проект – школьный биатлон, который в будущем может стать частью комплекса ГТО. Инициатором проведения таких соревнований стал глава регионального отделения физкультурно-спортивного объединения «Юность России» Юрий Громыко. В начале 2020 года он представил концепцию проекта на совещании в Минспорте РФ и в правлении Союза биатлонистов России, а уже в августе в Свердловской области при поддержке регионального министерства образования прошли первые стрелковые турниры среди школьников. 18 сентября в Екатеринбурге на площадке спорткомплекса «Калининец» пройдет финал открытого областного чемпионата по школьному биатлону. В нем примут участие ребята, выигравшие отборы в своих городах. Организаторы ожидают порядка 100 участников.

Oтборочный этап школьного биатлона в Нижнем Тагиле

Пилотный проект «Биатлон в школу – биатлон в ГТО» предполагает создание на базе обычных школ доступных, малобюджетных, но качественных условий для занятий этим видом спорта. Что позволит привлечь к биатлону больше детей.

«Уральская биатлонная школа дала стране немало тренеров и олимпийских чемпионов. Наиболее ярким примером является пятерка Путрова: Кашкаров, Чепиков, Редькин, Попов, Шипулин. И если мы хотим сохранить традиции, не растерять лучшие практики отборов и профессиональной подготовки, крайне важно сделать это сейчас. Мы говорим о создании центров на базе именно общеобразовательных школ, потому что понимаем, как работать в новых социально-экономических условиях, используя опыт поколений, существующую инфраструктуру школ и колледжей», – отметил Юрий Громыко.

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону и депутат Госдумы РФ Сергей Чепиков считает, что школьникам понравятся соревнования, где есть сочетание бега и стрельбы.

«Это интересный и не особо финансово затратный проект, так как пневматическое оружие и установки для пневматики достаточно недорогие. Главный плюс, что такие занятия имеют хорошую эмоциональную составляющую для ребят. Конечно, им нужно быть готовым к определенным физическим нагрузкам. Не знаю, насколько этот проект даст возможность повысить результаты сборной России по биатлону на международных соревнованиях, но точно заинтересует подрастающее поколение. Многие из ребят уже потом могут продолжить занятия биатлоном в спортивной школе. Я думаю, это реально», – рассказал «Новому Дню» Сергей Чепиков.

К слову, генеральным партнером чемпионата по школьному биатлону выступает ООО «Форэс». Компания финансово поддержала проект «Юности России» еще на подготовительном этапе, когда требовалась модернизация биатлонных винтовок и установок мишеней для использования в школах.

В результате доработки, проведенной оружейниками СБР, появился экспериментальный стрелковый комплекс: пружинно-поршневая винтовка калибра 4,5 мм (образец винтовки на базе МР-61, которая выпускается ижевским заводом Ростеха) и сборно-разборный пулеуловитель в комплекте с набором мишеней и установок для работы в школе и открытых площадках, рассказали в пресс-службе компании.

«Новый комплекс проходит «обкатку» в сотрудничестве с тренерами и экспертами биатлона и ВФСК ГТО, а в будущем такими установками могут оснащаться школьные центры подготовки биатлона и тестирования. Мы рады, что некоторые школы уже сегодня активно работают с этим оборудованием», – прокомментировал исполнительный директор «Форэс» Михаил Ловков.

По мнению Юрия Громыко, в будущем школьный биатлон может стать естественным продолжением Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Сергей Чепиков считает, что организаторам в таком случае придется хорошенько подумать над критериями – ведь участнику нужно не просто попасть из винтовки по мишени, но и пробежать определенную дистанцию. Но если включить биатлонные соревнования в комплекс ГТО, может получиться интересно.

«Просто стрельба – хорошо, но если это будет в динамическом режиме, с бегом, да еще если будут участвовать несколько команд как в эстафете, это добавит интереса и эмоций, особенно у детей», – отметил экс-биатлонист.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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