Свердловские учителя будут получать по 8 тысяч рублей за классное руководство

Сегодня на заседании областного правительства были утверждены доплаты за классное руководство уральским педагогам.

Как сообщили РИА «Новый День» в ДИПе, поручение по обеспечению классных руководителей дополнительными средствами ранее было дано президентом России Владимиром Путиным. Сегодня члены областного правительства утвердили порядок проведения выплат, правила распределения средств между муниципалитетами на 2020-2022 годы.

Всего на эти цели из федерального бюджета в 2020 году региону выделено 754,8 миллиона рублей. Размер вознаграждения за классное руководство составит 5 тысяч рублей в месяц. Вместе с тем продолжится выплата аналогичного вознаграждения из областного бюджета – доплаты порядка 3 тысяч рублей в месяц за класс, итого – 8 тысяч рублей.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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