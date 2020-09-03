От имени президента руководителям УГМК вручены государственные награды (ФОТО)

Сегодня полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Николай Цуканов в соответствии с указом президента РФ вручил государственные награды жителям региона.

За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу почетными грамотами президента Российской Федерации награждены коммерческий директор УГМК Игорь Кудряшкин и технический директор УГМК Андрей Паньшин.

Как уточнили в пресс-центре УГМК, Игорь Кудряшкин определяет финансово-экономическую политику компании и стратегию коммерческой деятельности. Контролирует бюджетирование, снабжение и сбыт.

Андрей Паньшин определяет научно-техническую политику компании, перспективы развития, реконструкции и технического перевооружения металлургических и перерабатывающих производств УГМК, контролирует их текущую деятельность.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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