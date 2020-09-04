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Пятница, 4 сентября 2020, 08:44 мск

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Уралец несколько месяцев отвинчивал гайки на действующей железной дороге

Фото УТ МВД России по УрФО

Линейный отдел МВД России на станции Нижний Тагил раскрыл серию хищений деталей железнодорожных путей, совершенных вблизи станций Исеть, Аять и Шувакиш.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе УТ МВД России по УрФО, информация о хищениях на путях поступала в транспортную полицию в мае, июне и июле текущего года. По ночам злоумышленник откручивал и похищал металлические шестидырые накладки и болтовые соединения со стыковыми гайками. Полиция устроила засаду на участке железной дороги в Невьянском районе, где, по имевшимся на тот момент данным, была совершена первая кража. В результате был задержан житель Екатеринбурга 1997 года рождения. В отношении него было возбуждено уголовное дело по ч. 1. статьи 158 УК РФ «Кража».

Подозреваемый рассказал, что занимается частным извозом. По роду деятельности он часто бывает не только в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле, но и в населенных пунктах, расположенных вблизи железнодорожных станций Исеть, Аять, Шувакиш. В одной из поездок он обратил внимание на металлические детали железнодорожных путей. К дальнейшим действиям молодой человек подготовился основательно и самостоятельно изготовил подходящий гаечный ключ с трубой-рычагом.

Самодельный инструмент он положил в багажник автомашины и успешно пользовался им, демонтируя железнодорожные накладки и комплектующие к ним, которые затем сдавал в металлолом в Екатеринбурге. Ущерб железной дороге составил более 46 тысяч рублей.

Уголовное дело с утвержденным транспортным прокурором обвинительным актом направлено в суд.

Нижний Тагил, Елена Владимирова

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