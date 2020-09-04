Уралец несколько месяцев отвинчивал гайки на действующей железной дороге

Линейный отдел МВД России на станции Нижний Тагил раскрыл серию хищений деталей железнодорожных путей, совершенных вблизи станций Исеть, Аять и Шувакиш.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе УТ МВД России по УрФО, информация о хищениях на путях поступала в транспортную полицию в мае, июне и июле текущего года. По ночам злоумышленник откручивал и похищал металлические шестидырые накладки и болтовые соединения со стыковыми гайками. Полиция устроила засаду на участке железной дороги в Невьянском районе, где, по имевшимся на тот момент данным, была совершена первая кража. В результате был задержан житель Екатеринбурга 1997 года рождения. В отношении него было возбуждено уголовное дело по ч. 1. статьи 158 УК РФ «Кража».

Подозреваемый рассказал, что занимается частным извозом. По роду деятельности он часто бывает не только в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле, но и в населенных пунктах, расположенных вблизи железнодорожных станций Исеть, Аять, Шувакиш. В одной из поездок он обратил внимание на металлические детали железнодорожных путей. К дальнейшим действиям молодой человек подготовился основательно и самостоятельно изготовил подходящий гаечный ключ с трубой-рычагом.

Самодельный инструмент он положил в багажник автомашины и успешно пользовался им, демонтируя железнодорожные накладки и комплектующие к ним, которые затем сдавал в металлолом в Екатеринбурге. Ущерб железной дороге составил более 46 тысяч рублей.

Уголовное дело с утвержденным транспортным прокурором обвинительным актом направлено в суд.

Нижний Тагил, Елена Владимирова

Нижний Тагил. Другие новости 04.09.20

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