Вице-мэр Екатеринбурга сказал, когда дадут отопление

Распоряжение о начале отопительного сезона в Екатеринбурге уже подготовлено и находится на подписи у главы города.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил сегодня журналистам замглавы Екатеринбурга по вопросам ЖКХ Владимир Гейко. «Ориентироваться будем по погоде, но ориентировочно 15 числа», – сказал он.

Чиновник уточнил, что сначала, как обычно, к отоплению подключат социальные объекты – садики, школы и так далее, – а потом уже жилые дома. Процесс подключения займет около двух недель.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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