В ДТП на автодороге Ачит – Месягутово погибла многодетная мать (ФОТО)

Мать троих детей погибла в ДТП, когда с 14-летней дочерью ехала на автомобиле «ДЭУ-Нексия» в Красноуфимск по семейным делам.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе УГИБДД, ДТП случилось вчера вечером на 38 км автодороги Ачит – Месягутово. Женщина 1987 года рождения попыталась обогнать попутный автомобиль и столкнулась лоб в лоб со встречным ВАЗ-211440 под управлением молодого человека 1999 года рождения. Женщина погибла на месте, ее дочь госпитализирована. Обе сидели на передних сиденьях. Водитель и два пассажира ВАЗ-211440 также госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

Сотрудники ГИБДД установили, что погибшая женщина получила права 4 года назад, в нарушениях ПДД не замечена. И она, и ее дочь в момент аварии были пристегнуты ремнями безопасности. Дома у погибшей остались двое младших детей – 2013 и 2011 года рождения. Сейчас их судьбой занимаются сотрудники по делам несовершеннолетних.

Водитель ВАЗ-211440 за 3 года водительского стажа за нарушения ПДД РФ привлекался к ответственности 16 раз, при этом имеет задолженность по оплате штрафов. Он ехал в деревню Озерки Красноуфимского района, чтобы отвезти домой знакомых. Водитель ВАЗ рассказал, что встречная иномарка выскочила неожиданно, из-за машины, двигалась с большой скоростью, для предотвращения ДТП он вывернул руль вправо и применил экстренное торможение, но избежать столкновения не удалось.

Красноуфимск, Елена Владимирова

Красноуфимск. Другие новости 04.09.20

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