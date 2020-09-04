Основатель RCC Sport Тимофей Алтушкин и еще два сотрудника РМК претендуют на попадание в топ-100 лучших спортивных управленцев России

Министерство спорта РФ формирует независимый рейтинг руководителей в сфере спортивного бизнеса. Топ-100 профессионалов в России будет составлен исследовательской компанией Wanta Group совместно с образовательной платформой «Спорт как бизнес».

В течение нескольких недель спортивные специалисты со всей страны направляли организаторам имена кандидатов. Сегодня был опубликован лонг-лист, включающий 470 фамилий управленцев. Все они распределены по 21 номинации. Именно на основании этого списка будет определена сотня лучших управленцев в спортивной индустрии.

Как стало известно «Новому Дню», в число претендентов попал основатель бренда RCC Sport Тимофей Алтушкин и еще два сотрудника «Русской медной компании» – генеральный директор Академии единоборств РМК Евгений Звездников и исполнительный директор организаций RCC и Fair Fight Николай Клименко. Кстати, в список также вошли президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Аркадий Дворкович, министр спорта РФ Олег Матыцин, вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

В течение следующего месяца участники лонг-листа проведут взаимную оценку, где ключевым показателем будет уровень влияния на развитие спортивной индустрии в 2020 году. Финальный рейтинг «Топ-100» будет опубликован 28 октября.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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