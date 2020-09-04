Сводка по коронавирусу: число зараженных снова пошло в рост

В Свердловской области продолжают регистрировать новые случаи заражения коронавирусом. Причем последние два дня фиксируется небольшой подъем.
На сегодня в регионе официально подтверждены еще 123 случая Covid-19, сообщили «Новому Дню» в информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом. Всего с момента распространения болезни в регионе было зарегистрировано 25 791 случай заражения.
Выздоровели за последние сутки 60 человек. Всего – 20 189 человек в Свердловской области. Умерли за день четверо пациентов больниц, всего коронавирус унес жизни 470 человек.
Екатеринбург, Елена Сычева
Екатеринбург. Другие новости 04.09.20
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