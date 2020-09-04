В дома Вторчермета впервые подадут тепло с новой ТЭЦ (ФОТО)

В Екатеринбурге подготовка к отопительному сезону вышла на финишную прямую – ориентировочно с 15 сентября в городе уже начнут включать отопление. Жители Вторчермета в этом году зиму встретят в комфорте, с этого года они подключены к новой Академической ТЭЦ взамен устаревшей ТЭЦ-19. Сегодня проверить готовность объекта приехал вице-мэр Екатеринбурга по ЖКХ Владимир Гейко.

«В целом энергетики готовы к пуску тепла – все основные ремонты закончены, были проведены противоаварийные тренировки; оборудование, автоматика и персонал подготовлены к началу отопительного сезона», – рассказал технический директор ТЭЦ «Академическая» Андрей Семенов.

«В этом году коллеги из ПАО «ТПлюс» сделали перемычку между ТЭЦ-19 и ТЭЦ «Академическая», и ТЭЦ «Академическая» будет работать на микрорайон Академический, УНЦ и Вторчермет. Если помните, администрация города в свое время сделала переключение Вторчермета на ТЭЦ-19, и тоже с помощью ТЭЦ «Академическая» мы решили проблему по горячей воде. И в этом году жители Вторчермета весь сезон были с горячей водой, обращений и жалоб не было. ТЭЦ готова, насосная пока не включена, ждет распоряжения о начале отопительного сезона, оно находится на подписи, планируемый срок начала циркуляции – 15 сентября», – прокомментировал Владимир Гейко.

По словам заместителя главного инженера по эксплуатации АО «Екатеринбургская теплосетевая компания» Александра Дорохова, в этом году необходимо было переложить 68 километров теплосетей, осталось порядка 2 километров, энергетики завершают основные работы. Это сети Железнодорожного, Чкаловского, Кировского районов.

После ремонтов сотрудники ЕТК восстанавливают благоустройство, в этом году восстановлено более 21 тысячи кв. м асфальта и газонов, это обошлось в 53 млн рублей. На ремонтную кампанию 2020 года в области было выделено 6,045 млрд рублей. В Екатеринбурге самые масштабные работы – это как раз перевод Вторчермета на «Академическую» ТЭЦ, для этого построили две насосные подстанции и проложили теплотрассу между ними. Идет подготовка к консервации ТЭЦ-19. Стоимость проекта превысила 1,2 млрд рублей.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

Екатеринбург. Другие новости 04.09.20

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