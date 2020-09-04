Мужчина умер на остановке, не дождавшись помощи врачей

Сегодня днем в Екатеринбурге на остановке «Сварщиков» умер мужчина. Очевидцы утверждают, что на место приезжали медики, но не оказали ему помощи. В ситуации разбирается прокуратура.

Как пишет сообщество «Инцидент. Екатеринбург», мужчине стало плохо, он упал. Очевидец вызвал скорую помощь. Примерно через 20 минут у остановки появилась машина реанимации. Люди на улице стали просить их о помощи, но медики не вышли из автомобиля, а затем уехали. Мужчина скончался.

В пресс-службе прокуратуры Екатеринбурга «Новому Дню» сообщили, что ведомство начало проверку о неоказании врачами реанимационной бригады скорой медицинской помощи гражданину. Прокуратура проверяет, верно ли изложили обстоятельства очевидцы. В ходе проверки будет дана оценка соблюдению законодательства о здравоохранении, запрошена необходимая документация в Управлении здравоохранения администрации Екатеринбурга и на станции скорой медицинской помощи.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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