В Каменском районе в ДТП погиб человек и восемь получили травмы (ФОТО)

В Каменском районе на трассе Екатеринбург – Шадринск – Курган накануне около восьми часов вечера случилось серьезное ДТП. По предварительной версии, 28-летний водитель «Иж 2126-030», который ехал со стороны Кургана в сторону Екатеринбурга, по каким-то причинам выехал на встречку. Судя по всему, он уснул. Там он сначала по касательной столкнулся с «Форд Фокусом», которым управлял мужчина 1996 года рождения, а затем врезался в другой «Фокус», за рулем которого был мужчина 1992 года рождения.

Как сообщили в УГИБДД по Свердловской области, водитель отечественной легковушки погиб до приезда скорой. Пострадали четверо его пассажиров, в том числе 16-летняя девушка, трое пассажиров иномарки и еще один водитель.

Каменск-Уральский, Людмила Прокофьева

Каменск-Уральский. Другие новости 05.09.20

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