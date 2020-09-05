Еще пять свердловчан умерли от коронавируса

В Свердловской области коронавирус диагностировали за последние сутки у 119 человек, всего с начала пандемии заболели 25 910 человек. Как сообщили в информационном центре по мониторингу, скончались еще пятеро, всего вирус унес жизни 475 человек. Выписались из больниц за последние сутки 55 пациентов.

Всего в России к сегодняшнему дню зарегистрировано 1 020 310 случаев коронавируса в 85 регионах. За последние сутки заболевание не выявили вообще в Ненецком районе, темпы прироста в Московской области снизились до 0,2 %, а один из уральских регионов попал в число территорий с наименьшими темпами прироста. В Москве, Ямало-Ненецком автономном округе, Республике Тыва, Смоленской области, Тульской области, Чеченской Республике показатель составил 0,3%.

Екатеринбург, Людмила Прокофьева

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