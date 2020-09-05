В звездном небе осенью будет царить Марс – где и как наблюдать Красную планету

Этой осенью любители астрономии смогут без особых помех найти планету Марс в ночном небе. Яркую точку с красноватым отливом будет видно даже невооруженным глазом. Приступить к наблюдениям можно уже сегодня.

«Вечером 5 сентября благодаря Луне на небе можно легко обнаружить Марс. В этом году, в октябре, произойдет противостояние Марса с Солнцем. Поэтому в ближайшие два месяца эта планета будет заметно блистать на небе, став на некоторое время третьим по яркости ночным объектом после Луны и утренней Венеры. Разделять их будет 2,5 градуса», – рассказал инженер учебной обсерватории УрФУ Владилен Санакоев.

Великое противостояние Марса произойдет 13 октября 2020 года. В этот день Земля окажется на одной прямой между Солнцем и Красной планетой, при этом Марс, находясь на вытянутой орбите, будет находиться на минимальном расстоянии от Солнца. Такое астрономическое событие случается нечасто. Максимально близко к Земле Марс оказывается раз в 15-17 лет. Прошлое Великое противостояние было летом 2018 года, а следующее наступит в 2035 году.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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