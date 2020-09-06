В Свердловской области зарегистрировано 128 новых случаев коронавируса

В Свердловской области за последние сутки выявлено 128 новых случаев Covid-19, из них почти половина – в Екатеринбурге. В тяжелом состоянии в больницах находится 91 пациент.

«Диагноз лабораторно подтвержден у жителей Екатеринбурга (+74), Алапаевска, Ачитского городского округа, Асбеста, Белоярского, Березовского, Богдановича, Верх-Нейвинского, Карпинска, Красноуральска, Первоуральска, Ревды, Сухого Лога, Каменска-Уральского, Кушвы, Качканара, Кировграда, Ирбита, Нижней Туры, Нижнего Тагила, Североуральска, Тавдинского и Талицкого городских округов», – сообщает региональный оперштаб.

Количество больных в тяжелом состоянии остается большим – сейчас в больницах таких пациентов 91. 80 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 47 – на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в екатеринбургскую больницу № 40 и лечебные учреждения других муниципалитетов, – 343.

За сутки от коронавируса в регионе умерли 2 человека.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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