В Екатеринбурге на перекрестке Челюскинцев и Космонавтов под колеса машины попал мотоциклист (ФОТО)

В Екатеринбурге на перекрестке улиц Челюскинцев и Космонавтов случилось ДТП с участием мотоциклиста. По сообщениям очевидцев, мотоцикл ехал с небольшой скоростью. Его водитель, по предварительным данным, жив.

Как передает корреспондент «Нового Дня», авария произошла сегодня около 15 часов. Кто стал его виновником пока неизвестно, на месте работают госавтоинспекторы, сообщили в пресс-службе УГИБДД по Екатеринбургу, пообещав более подробную информацию предоставить позднее.

Очевидцы в группе «Инцидент ВКонтакте» пишут, что мотоцикл двигался со скоростью не более 50 километров в час по правому ряду и предполагают, что его сбил автомобиль.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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