«Почта России» начала доставлять посылки по номеру телефона, а не по адресу

В Екатеринбурге «Почта России» запустила сервис по доставке посылок без указания адреса получателя. Отправитель должен знать только город и индекс получателя, точный адрес и фамилия получателя будут скрыты и для отправителя, и для посторонних глаз, этой информацией будет располагать только почтальон.

Как сообщили в отделе по маркетингу и корпоративным коммуникациям макрорегиона Урал «Почты России», опция доступна для клиентов мобильного приложения, указавших свой адрес. В приложении необходимо включить функцию приема отправлений по номеру телефона.

Отправитель должен будет ввести номер телефона адресата, оформить предоплату, принести посылку в отделение, показать оператору штрих-код. Сотрудник почты сканирует штрих-код, распечатывает его и наклеивает на посылку. Получатель в своем мобильном приложении сможет отслеживать перемещение груза.

Екатеринбург, Людмила Прокофьева

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