Объявлен конкурс на лучший проект стелы «Город трудовой доблести»

Российское военно-историческое общество (РВИО) объявило конкурс на лучший проект стелы, который украсит города, получивший статус «Город трудовой доблести».

Архитектурно-художественное решение должно содержать изображение герба города и текст указа президента о присвоении звания «Город трудовой доблести» и предусматривать возможность приспособления памятника к конкретному месту установки.

Напомним, президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении звания «Город трудовой доблести» 20 городам страны: Екатеринбургу, Боровичам, Иваново, Ижевску, Иркутску, Казани, Магнитогорску, Нижнему Новгороду, Нижнему Тагилу, Новокузнецку, Новосибирску, Омску, Перми, Самаре, Саратову, Томску, Ульяновску, Уфе, Челябинску и Ярославлю.

Города награждены за производство военной и гражданской продукции в годы Великой Отечественной войны.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Екатеринбург. Другие новости 07.09.20

«Почта России» начала доставлять посылки по номеру телефона, а не по адресу. / 7 сентября в Свердловской области ожидаются следующие события. / В Екатеринбурге на перекрестке Челюскинцев и Космонавтов под колеса машины попал мотоциклист (ФОТО). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»