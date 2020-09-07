В Russian Restaurant Festival примут участие 30-40 ресторанов из Екатеринбурга

Рестораны Екатеринбурга присоединятся к традиционному Russian Restaurant Festival, информацию «Новому Дню» подтвердили сами потенциальные участники. Фестиваль, напомним, проходит несколько лет подряд, как правило, весной, но из-за коронавируса сроки его были сдвинуты на осень. Суть фестиваля заключается в том, что в каждом ресторане-участнике представлено спецменю, включающее в себя 3-4 блюда, по фиксированной стоимости за весь сет. Вне зависимости от ресторана. В прошлом году цена сета на RRF составляла 990 рублей.

«RRF начнется 20 сентября, если правильно помню, Екатеринбург – суперактивный город на фестивалях, мне кажется, у нас 30-40 ресторанов примут участие. 990 рублей за три блюда, полноценный сет, будет еще десертный сет недорогой», – сказал представитель франчайзинговой компании Center Кирилл Шлаен.

Он напомнил, что в Екатеринбурге уже прошел фестиваль «УраЛисички», в котором приняли участие 12 ресторанов, представившие свои сеты с грибами. Также он анонсировал фестиваль «Вино, я люблю тебя», запланированный в «Синара-центре». В нем примут участие несколько десятков производителей вин из разных стран. «Думаю, у нас происходит бурный возврат фестивальной жизни», – сказал Шлаен.

Представитель «Гастролей», «Сойки», «Крабов.Гадов» Валентин Кузякин подтвердил, что рестораны примут участие в RRF. «Мы не так активно фестивалим, но в RRF всегда участвуем, нам очень нравится формат, это классный способ шефам выдохнуть, сделать то, что они хотят, это классная история, но она не про то, чтобы нагнать большое количество людей в ресторан», – отметил Кузякин.

Кирилл Шлаен также пошутил, что фестиваль для шеф-поваров – это «Юрьев день». «Шефы живут под гнетом рестораторов, требующих блюд, соответствующих концепции, и соблюдения других условностей, необходимых, чтобы люди каждый день приходили. А у шефа всегда накапливается протестное настроение – и фестивали для того и нужны, это форточка, куда может реализовываться творческая энергия», – отметил он.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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