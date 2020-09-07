Екатеринбург начинает отмечать Неделю Семьи – будет много спорта и концертов

Неделя Семьи пройдет в Екатеринбурге с 7 по 13 сентября. Она приурочена к празднику русских святых Петра и Февронии – покровителей семьи, любви и верности, который в этом году будет отмечаться 13 сентября. Организаторами мероприятия выступили Фонд святой Екатерины при поддержке Екатеринбургской митрополии и администрации города Екатеринбурга.

Отметим, что Фонд святой Екатерины традиционно проводит общегородской праздник День семьи в июле. Однако в этом году его пришлось перенести из-за пандемии коронавируса и скорректировать формат.

«Наша цель – напомнить друг другу, что за рутиной будней мы часто забываем о том, что в нашей жизни главным являются семья, дети, родители, близкие. Ведь именно из семьи мы черпаем силы, именно семья позволяет нам не только сохранить традиции, но и дает возможность уверено смотреть в будущее», – подчеркнул директор фонда святой Екатерины Александр Андреев.

Все мероприятия Недели будут проходить на Плотинке. В понедельник, 7 сентября, дети и родители смогут сдать нормы ГТО и стать зрителями соревнований по Силовому экстриму и Русскому силомеру. Открытые тренировки проведет Уральская федерация армрестлинга, ожидается также выступление коллективов «Солнцеворот» и «Море гор».

Всю неделю на площадке будут работать лекторий, зона сдачи норм ГТО, творческие мастер-классы, презентации различных кружков, секций, лингвистических школ и т.д.

12 сентября в рамках Недели Семьи в Екатеринбурге состоится общегородская зарядка и семейный забег.

Максимально насыщенным будет последний день Недели. В воскресенье, 13 сентября, на Плотинке будут выступать лучшие местные творческие коллективы, работающие в самых разных жанрах. Завершит праздник концерт певицы Ольги Кормухиной и лидера группы «Парка Горького» Алексея Белова.

Екатеринбург, Елена Васильева

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