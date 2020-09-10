В Екатеринбурге уличные концерты дадут группы Therr Maitz и «Градусы»

В праздничную программу Недели Семьи «Скрепа» в Екатеринбурге добавилось еще три значимых мероприятия.

Так, в субботу, 12 сентября, пройдет массовый семейный забег, в котором смогут принять участие все желающие. Главное условие – минимум 2 человека от семьи. Для участия нужно зарегистрироваться онлайн http://www.sports-events.ru/races/199.

Любителям бега предстоит преодолеть дистанция в 3 километра от Плотинки, до Октябрьской площади и обратно по набережной городского пруда. Все участники получат памятные медали. Кроме того по регистрационным номерам будут разыграны ценные призы.

Вечером в субботу на Плотинке в 19:30 на главной сцене фестиваля выступят популярная российская инди-группа Therr Maitz.

Напомним, что группа признана самым востребованным российским коллективом в 2014 году по версии ежегодной национальной премии «Событие года», лучшим исполнителем 2015 года в российском iTunes и Apple Music и лучшим российским артистом по версии премии MTV Europe Music Awards.

Не обошлось без сюрпризов и в программе завершающего дня фестиваля. В этот день на Плотинке выступят лучшие местные творческие коллективы, работающие в самых разных жанрах. После этого в 19.00 состоится грандиозный концерт, где сначала выступит популярная группа «Градусы», играющая микс из поп, диско, поп-рока и R&B, а завершит концерт певица Ольга Кормухина и лидер группы «Парка Горького» Алексей Белов.

Напомним, что с 7 по 13 сентября в Екатеринбурге проходит Неделя Семьи «Скрепа», приуроченная к празднику русских святых Петра и Февронии – покровителей семьи, любви и верности, который в этом году будет праздноваться 13 сентября. Организаторами мероприятия выступили фонд святой Екатерины при поддержке Екатеринбургской митрополии и администрации города Екатеринбурга.

Екатеринбург, Елена Васильева

Екатеринбург. Другие новости 10.09.20

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