Клещевой энцефалит с начала сезона подтвердили у 35 человек, иксодовый боррелиоз – у 304

В Свердловской области продолжается сезон клещей. На сегодняшний день от их укусов пострадали уже более 31 тысячи человек, треть случаев приходится на Екатеринбург.

По данным пресс-службы управления Роспотребнадзора по Свердловской области, с начала сезона в больницы попал 141 человек с предварительным диагнозом «клещевой вирусный энцефалит», подтвердился диагноз у 35 человек, из них шестеро – дети. С диагнозом «клещевой иксодовый боррелиоз» госпитализировано 372 человека, диагноз подтвержден у 304 человек, в том числе у 38 детей.

Из всех особей клещей, которых брали на исследование, антиген вируса энцефалита обнаружен в 1,6% случаев, а вот боррелиоз – в 39,7%.

В целом, по данным врачей, в этом году в Свердловской области клещами покусано примерно столько же человек, сколько и годом ранее.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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