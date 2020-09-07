В Свердловской области готовят к запуску аналог системы «Активный гражданин»

Свердловское правительство готовит к запуску цифровую платформу для проведения электронных опросов граждан – аналог московской системы «Активный гражданин». Региональный проект будет называться «Свердловская область: Открыто!».

Как сообщили «Новому Дню» в департаменте информатизации и связи, цена разработки программы составила 293 тысячи рублей. В декабре 2019 года программа была передана департаменту внутренней политики Свердловской области для создания на ее основе единой цифровой платформы, функционирующей по принципу одного окна и располагающей механизмом обратной связи. На сегодняшний день подготовлен проект постановления областного правительства о вводе в эксплуатацию платформы.

Отметим, что цель портала – дать жителям Свердловской области возможность обсуждать общественно важные для региона вопросы и выдвигать свои предложения. Также предполагается, что на этом сайте свердловчане смогут напрямую писать обращения органам исполнительной власти и местного самоуправления.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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