В Артемовском молодой человек убил родственника топором и разводным ключом

22-летний житель города Артемовского отправится в колонию строгого режима на 7 лет за убийство родственника, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области. Молодой человек признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ. Убийство произошло в День всех влюбленных – 14 февраля этого года.

«Находясь по месту своего жительства в квартире дома на улице Розы Люксембург в Артемовском, он вступил в конфликт со своим родственником – мужчиной 1986 года рождения, постоянно проживающим в Екатеринбурге. На почве конфликта злоумышленник нанес своему оппоненту удары металлическим разводным ключом и топором, причинив потерпевшему несовместимые с жизнью телесные повреждения. От полученных травм потерпевший скончался на месте происшествия», – сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону.

Екатеринбург, Елена Сычева

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