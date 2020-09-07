Сидровары объявили сбор яблок у уральских садоводов

Команда сидроваров Cube из Екатеринбурга объявила сбор яблок у местных садоводов. Излишки готовы забрать двумя способами. Если речь об уже собранном урожае, то платят по 10 рублей за килограмм, а если сидроварам придется собирать яблоки самим, то по 5 рублей за килограмм. Есть и третий способ – бартер. Сидровары готовы отдать бутылку яблочного напитка за каждые 15 килограммов фрукта, но только к Новому году, то есть в декабре.

Важно, чтобы яблоки были чистыми (не вымытыми, а просто без земли и мусора).

Сидровары могут забрать у уральских садоводов и груши.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 07.09.20

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