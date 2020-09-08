В Каменске-Уральском на заводе загорелся производственный стан

Сегодня рано утром возник пожар на территории ОАО «Каменск-Уральский металлургический завод».

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС, в 05:17 в цехе по производству металлопроката загорелся производственный стан. До прибытия пожарных из здания эвакуировались 10 человек. Пострадавших нет.

Площадь пожара составила 100 кв. м. Основную угрозу представляло охлаждающее масло, расположенное в емкостях под прокатным станом. Чтобы оно не вспыхнуло, пожарные залили его пеной.

На ликвидацию открытого горения потребовалось чуть меньше часа. Для координации сил и средств на месте пожара развернули штаб пожаротушения. Проводится проливка и разборка сгоревших конструкций. На режим работы предприятия происшествие не повлияло.

Каменск-Уральский, Елена Владимирова

Каменск-Уральский. Другие новости 08.09.20

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