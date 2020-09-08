Помощник полпреда стал победителем «Лидеров России»

Помощник полномочного представителя президента России в Уральском федеральном округе Евгений Гурарий стал победителем конкурса управленцев «Лидеры России». Он получит грант на образование – 1 млн рублей, а также в течение года сможет брать консультации одного из наставников проекта, в числе которых губернаторы, зампреды правительства и федеральные министры, главы крупных корпораций, и т. д.

Всего в суперфинале конкурса приняли участие 300 человек, победителями были названы 106 из них.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 08.09.20

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