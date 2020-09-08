В Екатеринбурге сменились руководители двух отделов полиции (ФОТО)

Начальник ГУ МВД по Свердловской области генерал-майор Александр Мешков назначил новых руководителей в два территориальных отдела УМВД Екатеринбурга. Отдел полиции № 7 возглавил 42-летний подполковник полиции Андрей Киселев, отдел полиции № 14 – 42-летний полковник полиции Дмитрий Шишмаков, сообщили в пресс-службе полицейского главка.

«Приказ генерала Мешкова доведен до личного состава, назначенные руководители приступили к исполнению своих служебных обязанностей с минувшей субботы, с 5 сентября. Назначенные офицеры имеют достаточно богатый опыт, высшее юридическое образование, пользуются уважением в подразделениях […]. Они решительно настроены на активизацию борьбы с преступностью, на повышение качества профилактической деятельности и расследования уголовных дел. Одним из первостепенных приоритетов для них сейчас является снижение некомплекта, подбор и обучение молодых специалистов», – прокомментировал назначения пресс-секретарь ведомства Валерий Горелых.

Андрей Киселев

Дмитрий Шишмаков

Фото предоставлены Валерием Горелых

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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