В Екатеринбурге потеплеет до +24 градусов

Синоптики Гидрометцентра России обещают потепление в Екатеринбурге. Распогодиться должно уже завтра. В среду, по данным метеобюро, температура воздуха днем прогреется до +24 градусов. Правда, потепление будет кратковременным – вслед за этим погода начнет меняться.

В четверг днем ожидается +21 и небольшой дождь, осадки не прекратятся и в пятницу, причем столбики термометров опустятся еще на две отметки – до +19 ºC. В субботу и воскресенье будет пасмурно, днем воздух не прогреется больше +17 градусов.

Екатеринбург, Елена Сычева

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