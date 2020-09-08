Организаторы: первый день Недели Семьи площадки праздника посетили свыше трех тысяч человек (ФОТО)

7 сентября в Екатеринбурге стартовала Неделя Семьи «Скрепа», приуроченная к празднику русских святых Петра и Февронии – покровителей семьи, любви и верности, который в этом году будет праздноваться 13 сентября. Организатором мероприятия выступил Фонд святой Екатерины при поддержке Екатеринбургской митрополии и администрации города Екатеринбурга. В день открытия Недели площадки праздника посетили свыше трех тысяч человек.

Горожане под наблюдением опытных тренеров активно принимали участие в сдаче норм ГТО, тренировках про кроссфиту, армрестлингу и комплексу «Русский силомер».

Но главным центром притяжения стал чемпионат по силовому экстриму, в рамках которого атлеты из УрФО показали свое мастерство. Своих зрителей привлекли и лекторий и детская творческая площадка.

А ближе к вечеру на главной сцене выступили известные екатеринбургские коллективы Солнцеворот и «Море гор».

Сегодня 8 сентября, фестиваль предложит свою работу. Главным событием дня станет выступление прославленного оркестра B-A-C-H, которое начнется на Плотинке в 18:30.

Как сообщал «Новый День», максимально насыщенным будет последний день Недели. В воскресенье, 13 сентября, на Плотинке будут выступать лучшие местные творческие коллективы, работающие в самых разных жанрах. Завершит праздник грандиозный концерт прославленной рок-семьи – певицы Ольги Кормухиной и лидера группы «Парка Горького» Алексея Белова.

Екатеринбург, Елена Васильева

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