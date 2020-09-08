В Ревде возбуждено уголовное дело после гибели рабочего на НЛМК-Урал

Следственный комитет города Ревды открыл уголовное дело после гибели работника в электросталеплавильном цехе завода НЛМК-Урал. Расследование ведется по статье 143 УК РФ «Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека».

Несчастный случай в цехе произошел утром 7 сентября. По версии следствия, 57-летний слесарь-ремонтник выполнял работы по замене металлических тросов на электромостовом кране и получил смертельные травмы. По информации издания «Ревда-инфо», мужчину буквально намотало тросом на барабан. Он скончался на месте.

На предприятии сообщили, что предварительно причиной ЧП стало «неправильное выполнение технологической операции». После гибели рабочего создана комиссия для расследования случившегося.

Ревда, Ангелина Сергеева

Ревда. Другие новости 08.09.20

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